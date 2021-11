Elezioni Comunali 2021: al via lo spoglio ad Orta di Atella, Manfredonia, Carmiano, Scanzano Jonico [LIVE]

7 Novembre 2021 23:00

Elezioni Comunali 2021: urne chiuse ad Orta di Atella, Manfredonia, Carmiano, Scanzano Jonico. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta

Urne chiuse per le elezioni amministrative straordinarie per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. I comuni interessati sono sette: Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli in provincia di Reggio Calabria, Orta di Atella, in provincia di Caserta, Manfredonia, in provincia di Foggia, Carmiano, in provincia di Lecce, Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Lo spoglio in diretta su StrettoWeb.

La situazione a Manfredonia

A Manfredonia sono ben 6 i candidati a sindaco: Maria Teresa Valente è sostenuta dalle liste Manfredonia Democratica e Con Manfredonia; sono ben 6 i candidati a sindaco: sono 4 le liste collegate al candidato sindaco Raffaele Fatone; la coalizione capeggiata dal candidato sindaco Gaetano Prencipe è composta da 5 liste; sono 5 anche le liste della coalizione a sostegno di Gianni Rotice. La candidata a sindaco Giulia Fresca è sostenuta da 3 liste. Tommaso Rinaldi è il candidato sindaco di Azione e si presenta con la sola lista del partito di Carlo Calenda.

La situazione a Scanzano Jonico

Mario Altieri, Rocco Durante e Raffaello Ripoli sono i tre candidati alla carica di sindaco di Scanzano Jonico, centro in provincia di Matera della fascia jonica.

La situazione ad Orta di Atella

Ad Orta di Atella in lizza per la guida del consiglio comunale ci sono due avvocati, Gianfranco Arena, alla sua prima avventura da candidato sindaco e Vincenzo Gaudino che già aveva sfidato l’ormai ex sindaco Andrea Villano.

La situazione a Carmiano

A Carmiano è sfida tra Giovanni Erroi e l’ex sindaco del comune poi commissariato Giancarlo Mazzotta.