Al via il progetto “Unstoppable” per sensibilizzare gli studenti sul tema del diabete e dell’inclusione

17 Novembre 2021 17:40

Medtronic è nuovamente al fianco di Civicamente in un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione per le scuole secondarie

Dopo il successo di “A Tutta Vita!”, Medtronic Italia è nuovamente al fianco di Civicamente con “Unstoppable”, il programma digitale di educazione civica e sensibilizzazione sul Diabete. Attraverso la piattaforma EducazioneDigitale.it sarà possibile accedere a materiale studiato appositamente per i docenti, che potrà essere utilizzato nelle ore di Educazione Civica per diffondere una corretta informazione e l’inclusione dei ragazzi con Diabete, abbattendo stigma e pregiudizi.

Medtronic, azienda leader al mondo di HealthCare Technology, consolida così, attraverso un’iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie e ai loro insegnanti, il suo impegno verso gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: si tratta di un insieme di obiettivi contenuti in un documento comune siglato nel settembre 2015 da 198 Paesi del mondo, per contrastare povertà e ineguaglianza, promuovendo lo sviluppo sociale, economico e ambientale del nostro Pianeta entro l’anno 2030; per poter raggiungere uno stato di benessere per l’essere umano è fondamentale assicurare a tutte le popolazioni i bisogni primari (salute, cibo, servizi sanitari), ma anche lavorativi, sociali, ambientali e, naturalmente, educativi.

“A pochi giorni dalla Giornata Mondiale del diabete Medtronic lancia un’ulteriore iniziativa a conferma della nostra Missione volta a migliorare la qualità della vita delle persone favorendo abitudini e stili di vita più sani e virtuosi – dice Luigi Morgese, Direttore Diabete di Medtronic Italia – . Con questo intento abbiamo deciso di sviluppare questo progetto rivolto ai giovani, che sono il futuro della nostra società, per sensibilizzarli, renderli più responsabili e favorire l’inclusione di chi ogni giorno convive con questa condizione”

Unstoppable è un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione che si inserisce proprio in questo contesto: attraverso utili strumenti educativi digitali (guida didattica per i docenti e game situazionale multimediale), si pone l’obiettivo di far conoscere meglio il diabete, una patologia sempre più diffusa anche tra i giovani, favorendo un approccio inclusivo e fornendo nuove opportunità di apprendimento.

Attraverso la conoscenza e la comprensione dei fenomeni che regolano la produzione dell’insulina e delle diverse tipologie di diabete, i ragazzi impareranno che il rapporto con una malattia cronica (anche nel caso di una patologia oggi curabile come il diabete) può insegnare molto anche a chi non ne soffre. Infatti, le buone pratiche giornaliere, in termini di alimentazione, attività fisica, consapevolezza del sè e gestione dello stress sono elementi fondamentali nella vita di ogni persona.

Inoltre, la condivisione aperta della diversità con familiari e amici si può rilevare un vero e proprio strumento di liberazione e superamento dello stigma.

Attraverso il game situazionale multimediale che propone lo scambio reciproco delle esperienze di vita e dei benefici che lo stile di vita “imposto” dal diabete, sarà più semplice peri giovani comprendere e favorire l’inclusione sociale e l’accoglienza della diversità come valore da parte di tutti i componenti del proprio gruppo, scolastico e non solo.

Essere inclusivi significa non escludere nessuno all’interno di una società, valorizzare le diversità e imparare reciprocamente dalle molteplici esperienze di vita: di questo Medtronic è assolutamente convinta e quindi decisa a sostenere iniziative educative che vadano in questa direzione.

Il progetto gratuito Unstoppable sarà disponibile per tutti i docenti delle scuole secondarie Italiane a partire dal 16 novembre 2021 e rimarrà a disposizione sulla piattaforma di educazione digitale di Civicamente (www.educazionedigitale.it) anche nei prossimi anni.