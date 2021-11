Al via ad Africo la nuova consiliatura comunale, presente il vicensindaco metropolitano Versace

22 Novembre 2021 17:36

Al via ad Africo la nuova consiliatura comunale: alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale anche il Vicesindaco della Città metropolitana Carmelo Versace: “Presenti al fianco delle istituzioni territoriali

Il Vicesindaco della Città metropolitana, Carmelo Versace, è stato in visita questo pomeriggio ad Africo in occasione della prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale che ha sancito il ritorno della cittadina jonica alla piena agibilità democratica dopo la parentesi della gestione commissariale durata quasi due anni. Il rappresentante di palazzo “Corrado Alvaro” è stato ricevuto dal primo cittadino di Africo, Domenico Modaffari, nella sala consiliare del municipio alla presenza, fra gli altri, dei componenti della nuova Giunta comunale e dei consiglieri della neo eletta assise cittadina.

“Torna ad insediarsi, a due anni dallo scioglimento per infiltrazione mafiosa, il Consiglio comunale democraticamente eletto di Africo. Come Città Metropolitana abbiamo voluto essere presenti, al fianco del neo sindaco Domenico Modaffari, a quella che, a tutti gli effetti, si appesta ad essere una nuova stagione per il comune locrideo”. Così, il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, ha salutato l’avvio dei lavori del civico consesso aggiungendo: “Siamo qui per testimoniare la presenza concreta delle istituzioni in contesti che, per varie vicissitudini, hanno avuto un passato delicato e, adesso, si apprestano ad affrontare con più speranza e rinnovata fiducia il futuro”. “Soprattutto – ha concluso Versace – siamo vicini ai cittadini che, nella Città Metropolitana, possono tranquillamente ritrovare un preciso punto di riferimento”.