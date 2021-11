Aiga Calabria, l’avvocato Ilaria Oliva nominata nuova Coordinatrice regionale

23 Novembre 2021 16:59

L’avvocato Ilaria Oliva, della sezione Aiga di Castrovillari, è stata nominata nuova Coordinatrice regionale di Aiga Calabria

Durante l’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale tenutosi tra Chieti e Pescara lo scorso 12 e 13 novembre 2021 é stata nominata Coordinatrice regionale Aiga Calabria, per il biennio 2021/2023, l’avv. Ilaria Oliva, della sezione Aiga di Castrovillari. La sua nomina, succeduta all’avv. Caterina Giuliano del Foro di Vibo Valentia, é motivo di grande orgoglio e prestigio per la sezione Aiga di Castrovillari, ed é frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’avv. Francesco Giordano, ex vice coordinatore regionale, e segno di riconoscimento per il lavoro svolto da svariato tempo dall’avv. Oliva sia nella sezione di appartenenza (attualmente vice presidente) che nell’Aiga Nazionale.

Il presidente della sezione Aiga di Castrovillari, avv. Mara Caruso, ha manifestato la propria stima nei confronti dell’amica e collega Ilaria Oliva, per aver ottenuto tale nomina per la prima volta per la sezione di Castrovillari, augurando pertanto, alla neo coordinatrice regionale un proficuo e buon lavoro. Subito dopo l’elezione la coordinatrice regionale avv. Ilaria Oliva, nel ringraziare la propria sezione di Castrovillari e le sezioni calabresi che l’hanno sostenuta nella candidatura, ha dichiarato “che il suo compito sará quello di coordinare le sezioni calabresi, in collegamento con il lavoro portato avanti dall’Aiga nazionale presieduta dall’avv. Francesco Paolo Perchinunno del Foro di Bari”. Inoltre, la sezione di Castrovillari parteciperà ai lavori dei dipartimenti nazionali con la nomina dell’avv. Rosita Cersosimo come componente del dipartimento “aggregazioni, nuove competenze e legal teach“.