Aia Reggio Calabria: l’arbitro Francesco Cosso è il quarto uomo in Napoli-Lazio

28 Novembre 2021 21:10

Francesco Cosso è stato designato come Quarto Ufficiale per Napoli-Lazio, ‘big match’ valido per la 14ª giornata di Serie A. L’arbitro originario di Reggio Calabria, proprio in questi minuti, sta coadiuvando l’esperto fischietto Daniele Orsato. Si tratta di un ottimo riconoscimento per il giovane direttore di gara che in questa stagione ha già arbitrato cinque gare del campionato di Serie B.