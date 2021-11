Aguero costretto al ritiro a causa dell’aritmia, l’indiscrezione del giornalista-amico: conferenza stampa la prossima settimana

20 Novembre 2021 18:48

Sergio Aguero sarebbe ad un passo dal ritiro: secondo l’indiscrezione lanciata da un giornalista catalano, buon amico del calciatore, “El Kun” avrebbe in programma una conferenza stampa in cui annuncerà l’addio al calcio

Sergio Aguero sembra aver optato per il pareggio. Con la salute non si scherza, meglio non forzare ulteriormente la mano. Ha provato a fare gli esami necessari, dal 30 ottobre non ha più messo piede in campo, ma tutto sembra andare verso un’unica direzione: quella del ritiro. L’ultima parola spetta al fuoriclasse argentino e potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Il giornalista catalano Gerard Romero, buon amico del calciatore, ha svelato che “El Kun” avrebbe in programma una conferenza nella quale annuncerà il proprio ritiro a causa dell’aritmia cardiaca maligna riscontrata dopo i dolori avuti in Barcellona-Alaves. Potrebbe chiudersi così la carriera di Sergio Aguero, 33 anni, sul campo da quando ne aveva 15, l’esordio 18 anni fa con l’Independiente, i gol e i trionfi con il Manchester City e i pochi mesi al Barcellona che, a questo punto, saranno il capitolo finale della sua carriera.