Aeroporti Calabria, Larizza (Cisl): “il futuro di Sacal deve tenere insieme la salvaguardia occupazionale e gli investimenti per modernizzare i tre scali”

21 Novembre 2021 14:21

Aeroporti Calabria, Larizza (Cisl): “il futuro di Sacal e del sistema aeroportuale calabrese deve tenere insieme: salvaguardia occupazionale, accelerare gli investimenti per modernizzare i tre scali, programmare incentivi per voli e tariffe”

“La FIT Cisl Calabria – è quanto afferma il segretario generale Giuseppe Larizza – vuole condividere 3 obiettivi sul futuro di Sacal, la salvaguardia occupazionale dei lavoratori di Sacal spa e della partecipata Sacal gh spa, che ci sia una azione energica per poter realizzare nei tempi previsti gli investimenti disponibili per modernizzare i tre scali aeroportuali Calabresi, una adeguata offerta di voli a prezzi calmierati negli scali di Reggio Calabria Crotone e Lamezia. Per scelta riteniamo non sia utile per i nostri obiettivi sopra evidenziati prendere parte alle polemiche mediatiche sulle vicende recenti della partecipazione pubblica privata nella Sacal spa. E’ doveroso evidenziate che fino ad oggi non abbiamo mai visto una compagine pubblica unità con un patto “para sociale” condiviso per esercitare il ruolo di “Committente pubblico Regionale” da far valere nei confronti della Sacal e dettare condizioni condividendo un piano per investimenti destinando adeguati incentivi economici utili ad aumentare i voli per lo sviluppo dei 3 territori con tariffe adeguate. Non possiamo prenderci in giro le compagnie aeree si fanno concorrenza per volare dove c’è’ il profitto e quindi come sosteniamo lo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese ? Da queste riflessioni vogliamo avviare un confronto continuo e costante con la Regione, e tutti i soci pubblici e privati affinché in questo turbolento momento per la Sacal S.p.A , non si ripetano drammi sociali già vissuti con il fallimento della Sogas spa che gestiva lo scalo di Reggio Calabria dove a pagare sono stati i lavoratori che non hanno potuto usufruire della clausola sociale a salvaguardia della continuità lavorativa”, conclude.