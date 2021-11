Aereo della Nato costretto ad atterraggio di emergenza in Calabria

19 Novembre 2021 20:48

Aereo della Nato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, a causa di un’avaria al motore, nell’aeroporto di Crotone

Poteva finire in tragedia invece, per fortuna, tanta paura ma nessun danno particolare o ferito. Un F16, decollato questa mattina dalla base Nato di Gioia del Colle, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, a causa di un’avaria al motore, nell’aeroporto di Crotone, secondo quanto riporta “Crotonenews”. Prima di atterrare l’aereo ha sganciato in un terreno a uno dei serbatoi, che è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Il veivolo è riuscito ad atterrare utilizzando l’apertura del paracadute.