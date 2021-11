Addio a Mario Massara, Perrone (CISL RC): “uomo dolce e ben voluto da tutti, lascia un vuoto nei nostri cuori”

17 Novembre 2021 09:53

Addio a Mario Massara, la nota di Rosy Perrone Segretaria generale CISL RC

“Sono di quelle notizie che non vorresti mai avere, perché bloccano il fiato, dilaniano con i tanti interrogativi, disorientano e straziano il cuore. La morte dell’amico e dirigente Cisl, Mario Massara, ci ha letteralmente sconvolto per la sua dirompenza e per la sua imprevedibilità”. Lo afferma in una nota Rosy Perrone Segretaria generale CISL RC.

“La Cisl, nell’interezza della sua organizzazione, perde un uomo il cui valore riconosciuto da tutti, lascerà un vuoto incolmabile. Disponibile, dolce, mai un tono fuori le righe, mai una prevaricazione, persona d’altri tempi; ha saputo farsi volere bene con la sua semplicità e con la sua purezza d’animo. Il suo impegno in Cisl, per noi era motivo di vanto, perché la sua comunità sapeva di poter contare su un punto di riferimento serio e credibile; ineccepibile. Possa Mario trovare in cielo quella pace che in terra gli è mancata. Mancherà a tutti noi e chiunque lo abbia incontrato anche una sola volta. Ci stringiamo all’immenso dolore della famiglia”.