Acri-Bocale, tragedia sfiorata: l’ex Reggina Zampaglione perde i sensi in uno scontro di gioco e viene trasportato in ospedale

14 Novembre 2021 22:05

Paura durante Acri-Bocale, l’ex Reggina Zampaglione rimane esanime a terra dopo un duro scontro di gioco ma a bordo campo non c’era l’ambulanza. Decisivo l’intervento di un compagno di squadra che gli ha aperto la bocca per tirare fuori la lingua ed evitare il soffocamento

Attimi di paura durante la partita di Eccellenza tra Acri e Bocale a causa di due scontri di gioco durissimi. Andiamo con ordine: a metà primo tempo, Carubini del Bocale e Granata dell’Acri, sbattono testa contro testa: ad avere la peggio è il giocatore ospite che resta a terra ferito alla nuca. Viene soccorso immediatamente dagli staff medici delle due squadre. Dopo la ripresa del gioco in un’azione offensiva del Bocale, l’ex Reggina Zampaglione va a sbattere con la testa contro il ginocchio di un difensore avversario. Il calciatore rimane a terra e tutti corrono per soccorrerlo. Sembrava di rivivere gli attimi di paura di quanto successo agli Europei scorsi con Eriksen. Decisivo l’intervento di un compagno di squadra che gli ha aperto la bocca per tirare fuori la lingua ed evitare il soffocamento. Chiamata già durante il primo grave infortunio, ancora l’ambulanza non si era fatta viva al campo di Acri in quanto impegnata in un’altra emergenza, tanto che Zampaglione e Carubini sono stati accompagnati nel vicino ospedale di Acri con un’auto privata. I due, per fortuna, dopo le medicazioni del caso (4 punti di sutura per il difensore argentino Carubini) sono stati dimessi dal nosocomio: attimi di panico ma per fortuna tutto si è risolto senza risvolti tragici.