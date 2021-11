Acr Messina, bollettino medico: problemi al ginocchio per Sarzi Puttini, Morelli negativo al Covid

23 Novembre 2021 23:19

Il bollettino medico ufficiale dell’Acr Messina: le ultime su Sarzi Puttini e Morelli

Riprendono gli allenamenti per il Messina in vista della sfida di domenica contro la Fidelis Andria. Il gruppo ha svolto lavoro organico con circuiti con la palla, seguito da esercitazione tattiche in campo. In seguito ad un risentimento ravvisato durante l’ultima gara di campionato, il calciatore Daniele Sarzi Puttini è stato sottoposto in data odierna a risonanza magnetica al ginocchio destro. È stata riscontrata una lesione del menisco precedentemente operato e dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad operazione chirurgica in artroscopia. Si rende noto, inoltre, che il calciatore Gabriele Morelli ha effettuato un test molecolare che ha evidenziato la negatività al Covid-19. L’atleta, in attesa del reintegro in gruppo, dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti.