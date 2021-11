Acr Messina, l’aria è tesa: bocche cucite, il club ordina il silenzio stampa

28 Novembre 2021 17:19

Silenzio stampa per l’Acr Messina indetto dopo la quarta sconfitta di fila, quella casalinga contro la Fidelis Andria

“L’Acr Messina rende noto di aver indetto in data odierna il silenzio stampa. Pertanto nessuno dei dirigenti e dei tesserati rilascerà interviste fino a nuova comunicazione”. Questa la brevissima nota ufficiale con cui l’Acr Messina comunica il silenzio stampa. Bocche cucite, non parla nessuno fino a nuova comunicazione. Non c’è voglia e volontà di farlo dopo la quarta sconfitta di fila, perlopiù in casa e contro una squadra che si trovava dietro in classifica. Nessuna conferenza post gara, dunque, per il tecnico Capuano.