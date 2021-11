Acr Messina-Fidelis Andria 1-2: annullato il gol del tris agli ospiti – LIVE

28 Novembre 2021 15:12

Acr Messina-Fidelis Andria, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara

Acr Messina per il rilancio. La squadra di Capuano ospita la Fidelis Andria con l’obiettivo di dimenticare il recente periodo negativo, tornare a far punti e uscire da una posizione complessa di classifica. L’allenatore dei peloritani deve far fronte alle numerose assenze che si sono accumulate, tra Covid e infortuni vari, dalla trasferta di Catanzaro di qualche settimana fa. Ma il tecnico campano, nella conferenza stampa della vigilia, ha spiegato che non bisogna trovare l’alibi delle assenze e chi lo fa è un mediocre. StrettoWeb seguirà, come di consueto, la gara in tempo reale con tutti gli aggiornamenti live: le formazioni ufficiali, la cronaca testuale, il tabellino e, a fine partita, pagelle e dichiarazioni post gara.

Messina-Fidelis Andria, cronaca testuale live

58′ – Annullato il gol dell’1-3 alla Fidelis Andria: Casoli mette dentro, ma era in fuorigioco. Brivido per l’Acr Messina.

55′ – Distefano non ce la fa, problema per lui: Capuano costretto al cambio, il terzo in un quarto d’ora; entra Konate.

47′ – Ci prova Russo dal limite dopo servizio dalla destra, pallone non molto lontano dalla porta. Prima conclusione della ripresa.

46′ – Comincia la ripresa di Messina-Fidelis Andria. Capuano ne cambia due all’intervallo: Russo e Balde entrano per Rondinella e Vukusic.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo di Messina-Fidelis Andria. L’unico squillo peloritano è quello del vantaggio, dopo due minuti di gioco, con Catania. Poi sale in cattedra la squadra ospite, che in dieci minuti la ribalta.

45′ – Sono due i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

38′ – Buona conclusione di Nunzella sugli sviluppi di una punizione dal limite: tiro non forte ma preciso, Lewandowski è attento e respinge.

36′ – Mikulic sbaglia un controllo in zona pericolosa e si becca il giallo per aver atterrato Bubas, che gli aveva rubato il pallone. Messina completamente in bambola e incapace, oltre che di gestire il vantaggio, di reagire a dovere dopo l’1-2. L’unico pericolo verso la porta è proprio quello del gol dopo due minuti, poi zero assoluto.

24′ – La Fidelis Andria passa avanti: 1-2. Rigore perfetto realizzato da Bubas, che spiazza Lewandowski piazzando la sfera all’incrocio dei pali.

22′ – Calcio di rigore per la Fidelis Andria: Di Noia scappa in profondità a Celic e viene atterrato in area da Lewandowski, quest’ultimo ammonito. Bubas dal dischetto.

17′ – Cambio forzato per la Fidelis Andria: l’attaccante Di Piazza, autore del pari ospite, è costretto a uscire per un problema fisico e al suo posto entra Tulli.

13′ – Arriva il pari della Fidelis Andria, dopo 12 minuti la gara è già sull’1-1: servito in profondità Di Piazza, che ha spazio per andare e concludere col piattone. Centrali di difesa troppo statici.

2′ – Messina subito in vantaggio, si sblocca immediatamente il match del Franco Scoglio! Catania tutto solo e indisturbato si accentra e sferza un tiro non potentissimo ma angolato, battendo Dini.

1′ – Sfida iniziata: comincia Acr Messina-Fidelis Andria!

PRIMO TEMPO

Messina-Fidelis Andria, le formazioni ufficiali

Capuano conferma il 3-5-2 con Fazzi al centro della difesa e la coppia Adorante Vukusic. Torna Damian titolare, con Rondinella a destra. Non c’è Fofana.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski, Celic, Fazzi, Mikulic, Rondinella, Distefano, Damian, Catania, Simonetti, Vukusic, Adorante.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini, De Marino, Venturini, Legittimo, Casoli, Gaeta, Bonavolontà, Di Noia, Nunzella, Bubas, Di Piazza.