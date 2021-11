Acr Messina in emergenza contro la Fidelis Andria, ma Capuano precisa: “chi pensa alle assenze è un mediocre”

27 Novembre 2021 17:04

Le parole del tecnico dell’Acr Messina Ezio Capuano alla vigilia della sfida di domani al Franco Scoglio contro la Fidelis Andria

E’ sempre emergenza, da ormai qualche settimana. Dalla trasferta rocambolesca di Catanzaro, tra Covid e infortuni il Messina è alle prese con diversi calciatori assenti. Ma Ezio Capuano non vuole abbassare la guardia o cercare alibi. “Se parlassimo delle assenze ci autoconvinceremmo di avere dei problemi, ma fanno parte di questo mestiere. Purtroppo il nostro calvario è iniziato tre giorni prima del match di Catanzaro. Chi giocherà domani farà la sua parte. Ho un gruppo che ho l’onore di guidare che mi segue in maniera applicativa e con grande abnegazione. Chi si cela dietro le assenze è un mediocre e non può fare questo lavoro. Un allenatore deve essere a volte come un bravo chef e deve mettere sulla tavola un buon pranzo rispetto al materiale che ha a disposizione. Servirà un certo equilibrio tattico e saranno fondamentali l’atteggiamento e l’interpretazione alla gara, non tanto il modulo”, le parole dell’allenatore nella conferenza della vigilia del match contro la Fidelis Andria (fischio d’inizio domani, domenica, alle 14.30).

Ma se gli assenti sono tanti, c’è la possibilità di rivedere due titolari come Balde e Damian: “Balde può giocare in avanti sia con Busatto che con Adorante o Vukusic, che hanno caratteristiche simili. Ha strappo, allunga la squadra. Questa settimana si è allenato, vedremo se giocherà. Damian invece viene dal Covid, quindi non può mai essere al 100% dal punto di vista organico-muscolare”.

In merito al match di domani, Ginestra ha parlato di partita della vita, ma Capuano non è d’accordo: “Dovete chiederlo a lui il motivo di questa affermazione, non a me. Per noi è una gara normale come tutte le altre. Se si dovesse vincere non saremmo salvi con i tre punti e qualora dovessimo perdere non saremmo retrocessi. Ognuno interpreta una partita come vuole”.