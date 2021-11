Acr Messina, si complica la situazione Covid: emersi altri due positivi

10 Novembre 2021 21:34

Dopo la positività di domenica, emersi altri due positivi in casa Acr Messina: la nota ufficiale del club

Altri due positivi, in casa Acr Messina, dopo quello emerso nella giornata di domenica prima del match contro il Catanzaro. E’ lo stesso club a comunicarlo tramite una nota ufficiale. “L’ACR Messina rende noto che oggi sono stati svolti i test rapidi quantitativi ad immunofluorescenza e sierologici per il gruppo squadra, lo staff e i dirigenti. I test eseguiti hanno evidenziato altre due positività al Covid-19, oltre quella riscontrata nel primo ciclo di tamponi. Si tratta di un calciatore e un membro dello staff sanitario, posti immediatamente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali”.