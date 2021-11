Il Messina non si scuote, l’Avellino passa con il minimo sforzo: al Franco Scoglio finisce 0-1

14 Novembre 2021 19:11

Acr Messina-Avellino, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal match del Franco Scoglio: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni

Un tiro in porta, un gol. Questo è Messina-Avellino. Corner fatale ai siciliani: è Kanoute a sbloccarla alla mezz’ora in una gara noiosa e povera di emozioni. L’unica occasione del primo tempo, appunto, è quella del gol del vantaggio. Nella ripresa, anche per via del cambio di Capuano (Russo per Catania), sembra scendere in campo un’altra squadra, che nel primo quarto d’ora prova a costruire qualcosa. Ma col passare dei minuti l’Avellino prende le misure e sfrutta le praterie lasciate dai locali in diverse zone di campo, battendo tantissimi corner e sfiorando – in uno di questi – il raddoppio. Alla fine la gara finisce così: reazione sterile e blanda dei peloritani contro una delle squadre più forti del torneo, tuttavia corsara con il minimo sforzo. La classifica, per i biancoscudati, resta difficile.

Messina-Avellino, il tabellino

Messina (3-5-2): Lewandowski; Celic (dall’85’ Busatto), Carillo, Mikulic; Goncalves (dal 70’ Distefano), Catania (dal 46’ Russo), Fofana, Simonetti, Sarzi Puttini; Adorante, Vukusic. A disp.: Fusco, Fantoni, Rondinella, Marginean, Konate. All. Capuano.

Avellino (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito (dall’80’ Mignanelli); Matera (dall’85’ De Francesco), D’Angelo; Micovschi (dal 65’ Bove), Kanoute, Di Gaudio (dall’80’ Aloi); Maniero (dall’80’ Plescia). A disp.: Pane, Sbraga, Mastalli, Messina, Gagliano. All. Braglia.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari (Miniutti e Centrone).

Marcatori: Kanouté (A) al 32’.

Note – Ammoniti: Catania (M), Simonetti (M). Corner: 3-11. Rec.: 1’pt, 4’st.

Acr Messina-Avellino, la cronaca live

90’+4 – Finisce qui, dopo 4 minuti di recupero. Il Messina perde in casa contro l’Avellino per via della rete segnata da Kanoute nel primo tempo.

90′ – Sono 4 i minuti di recupero.

75′ – Che occasione per il Messina! Fofana verticalizza alla perfezione per Sarzi Puttini, che mette dentro. Adorante ci arriva male e prova col tacco, ma il tiro è lento. Finalizzazione sprecata per come era stata costruita l’azione, ma è il primo tiro del Messina verso la porta. Forte, finalmente, si sporca i guanti.

72′ – Nell’ennesimo corner dell’Avellino, altra importante occasione: è ancora Lewandowski a sventare la minaccia. Azione simile a quella che ha portato al vantaggio campano.

70′ – Entra Distefano, esce Gonçalves. E’ questo il secondo cambio di Capuano.

67′ – Gli spazi per l’Avellino cominciano ad essere tanti, così come i contropiedi. Diversi i corner battuti dai campani in questa fase. Dall’altra parte, serviti poco e male gli attaccanti.

58′ – Altro giallo per il Messina: Simonetti si becca l’ammonizione per fallo su Maniero, che si stava involando da solo verso l’area.

51′ – Molto più intraprendente, il Messina, in questo avvio di ripresa. Sono gli uomini di Capuano a fare la gara, sfruttando le fasce e la rapidità di Russo, piazzato tra le linee a fare da collante tra i reparti. L’Avellino attende senza affanni e prova a sfruttare le ripartenze.

46′ – E’ iniziato il secondo tempo di Acr Messina-Avellino, si parte dallo 0-1. C’è un cambio nelle fila peloritane: entra Russo al posto di Catania.

SECONDO TEMPO

45’+1′ – E’ finito il primo tempo, Avellino avanti nell’unico tiro in porta di tutta la gara. Il Messina, dopo il gol subito, ha cominciato a verticalizzare con maggiore incisione e velocità, senza però trovare la porta.

39′ – Ci prova Fofana da fuori, palla non lontana dalla porta. Primo tiro vero e proprio del Messina. I ragazzi di Capuano hanno bisogno di alzare il baricentro e i ritmi, finora troppo blandi.

32′ – Eccola la prima occasione ed arriva subito il gol: l’Avellino passa in vantaggio su corner. Un rimpallo fortuito chiama in causa Lewandowski, che respinge, ma sul pallone si avventa Kanoute che la mette dentro. E’ 0-1 alla mezz’ora.

30′ – Dopo mezz’ora a vincere è solo la noia: portieri inoperosi, sempre sullo 0-0.

20′ – Entrataccia di Catania, il centrocampista dei peloritani si prende il giallo. E’ il primo della gara.

13′ – La partita non decolla: nessuna emozione finora, a quasi un quarto d’ora dall’inizio del match.

1′ – Partiti! E’ cominciata Acr Messina-Avellino.

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Avellino, le formazioni ufficiali

Capuano ritrova Vukusic e Adorante, che fanno coppia davanti. Ritorna anche Sarzi Puttini dopo la squalifica, mentre in difesa è Mikulic ad affiancare Celic e Carillo. Artiglieria pesante per i campani.

MESSINA: Lewandowski, Celic, Carillo, Mikulic, Sarzi Puttini, Gonçalves, Fofana, Catania, Simonetti, Vukusic, Adorante.

AVELLINO: Forte, Rizzo, Tito, Kanoute, Dossena, Di Gaudio, Maniero, Matera, Micovschi, D’Angelo, Silvestri.