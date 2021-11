14 Novembre 2021 17:09

Acr Messina-Avellino, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal match del Franco Scoglio: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni

E’ ancora complicata la classifica dell’Acr Messina, che deve anche fare i conti con diversi acciaccati e positivi al Covid. Al Franco Scoglio arriva l’Avellino, una delle compagini più forti e tra le favorite per il salto in B alla vigilia, ma che sta faticando parecchio. L’obiettivo dei ragazzi di Capuano è di tornare a fare punti. La gara sarà come sempre seguita in diretta su StrettoWeb, con gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni.

Acr Messina-Avellino, le formazioni ufficiali

Capuano ritrova Vukusic e Adorante, che fanno coppia davanti. Ritorna anche Sarzi Puttini dopo la squalifica, mentre in difesa è Mikulic ad affiancare Celic e Carillo. Artiglieria pesante per i campani.

MESSINA: Lewandowski, Celic, Carillo, Mikulic, Sarzi Puttini, Gonçalvez, Fofana, Catania, Simonetti, Vukusic, Adorante.

AVELLINO: Forte, Rizzo, Tito, Kanoute, Dossena, Di Gaudio, Maniero, Matera, Micovschi, D’Angelo, Silvestri.