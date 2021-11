29 Novembre 2021 13:00

L’8 dicembre, alle ore 15:30, appuntamento a Pentedattilo con l’evento “Accensione Albero di Natale del Borgo”

Il prossimo 8 dicembre, alle ore 15:30, la magia del Natale arriva anche nel borgo di Pentedattilo (RC). I cittadini sono invitati a partecipare all’evento “Accensione Albero di Natale del Borgo“, portando un proprio addobbo natalizio da aggiungere all’albero di Natale. Per le vie del borgo ci saranno tante piccole sorprese per grandi e piccini. I laboratori-botteghe saranno aperti per tutto il periodo natalizio.