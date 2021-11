Accademia della Scherma Reggio Calabria, i risultati degli atleti nel doppio appuntamento di Terni e Montesilvano

15 Novembre 2021 11:26

A Montesilvano e a Terni gli atleti dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria: doppio appuntamento per gli schermidori reggini

Due intense settimane di assalti per gli schermidori dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria. Dal 5 al 7 novembre gli atleti reggini hanno partecipato alla I prova nazionale di Fioretto per la categoria Cadetti (under 17). Chiara Cosentino, dopo un eccellente girone eliminatorio, ha ottenuto un ottimo 28mo posto, fermandosi al terzo assalto a eliminazione diretta, mentre Giulia Laura Marra ha conquistato la 99ma piazza. Nel fioretto maschile la società reggina ha schierato un solo atleta, Lorenzo Cordova, che ha ottenuto la 125ma posizione.

La settimana successiva, dall’11 al 14 novembre, la società reggina si è spostata a Terni, dove si tenevano le prove di qualificazione di Spada per la Zona 2 (Centro-Sud Italia) per le categorie Cadetti e Giovani. Nella gara cadetti femminile si è distinta Mariachiara Pellicanò, classificatasi al 44mo posto, mentre Chiara Cosentino si è fermata al 69mo posto, e Giulia Laura Marra ha bissato la stessa 99ma posizione del fioretto. Nella prova di categoria superiore (Giovani under 20) Chiara Cosentino ha ottenuto il 92mo posto, Giulia Laura Marra il 102mo, Mariachiara Pellicanò il 109mo. Nella spada maschile categoria Cadetti Lorenzo Cordova ha raggiunto al 117mo piazzamento, Luca Ielo il 148mo, Andrea Aloi 190mo. I ragazzi reggini tornano a casa con un discreto bagaglio di risultati e di esperienza contro il fior fiore delle eccellenze schermistiche italiane, confermandosi una delle migliori realtà del fioretto femminile nel Sud Italia, e portando avanti un vivaio di giovani schermidori che stanno, lentamente ma costantemente, migliorando le proprie performance in gare di alto livello.