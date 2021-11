Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il 4 novembre la presentazione del catalogo della mostra “#Cancelletto”

2 Novembre 2021 18:31

Il 4 novembre, alle ore 18:00, la galleria dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ospiterà la presentazione del catalogo della mostra #Cancelletto

Grande è stata la partecipazione per l’inaugurazione del progetto collettivo sperimentale #Cancelletto curato da Paolo Genoese, docente di Graphic Design e Layout e Tecniche di visualizzazione presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’evento espositivo rientra tra quelli programmati nell’ambito del “Laboratorio dello Stretto” finanziato con l’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”, sotto la direzione scientifica di Maria Daniela Maisano. L’esposizione, allestita nel salone della galleria dell’Accademia, è stata aperta al pubblico lunedì 25 ottobre, alle ore 18:00, alla presenza di artisti, studenti ed ex studenti, oltre alla partecipazione dei docenti Francesco Scialò, in qualità di Direttore Artistico del Laboratorio dello Stretto, Remo Malice e Pier Filippo Bucca. Gli artisti coinvolti nella collettiva, tutti graphic designer dell’Accademia reggina, per la prima volta presentano i risultati di un percorso sperimentale basato sull’utilizzazione della tecnologia della realtà aumentata, che con effetti speciali è riuscita centralizzare l’attenzione del pubblico.

Artisti in mostra

Yasser Mohran, Davide Pellicanò, Fabiana Parrucci, Saverio Autellitano, Tiziana Carbone, Viviana Leonardis, Michela Franco, Orsola Romeo, Aurora De Francesco, Esam Safwt, Sofia Bernava, Agnese Larosa, Giorgia Foti, Annarita Conia, Emanuele Neri, Federico Losito, Carmelo Tripodi, Abdallah Ammar, Marwan Rauof, Martina Martino #Cancelletto è un portfolio collettivo che negli anni ha raccolto le tendenze del Graphic Design, ogni tavola è collegata alla precedente ed alla successiva. Attraverso uno storytelling visivo #Cancelletto mira a evidenziare la libertà nel mondo della grafica, creando un contenitore unico e introspettivo che si materializza in un pieghevole fuori formato che in questa edizione, per la prima volta, esce e prende vita davanti agli occhi degli spettatori in una realtà aumentata tutta da scoprire.

#Cancelletto 2021, evento sperimentale dal 25 ottobre al 5 novembre presso l’Accademia di Belle Arti

di Reggio Calabria

Ingresso gratuito 10.00 / 13.00 16.00 / 19.30.

*l’accesso è consentito esclusivamente con di green pass