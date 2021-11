A San Filippo del Mela il primo playground artistico della Sicilia: l’opera “Together” dell’artista Sposart

30 Novembre 2021 12:30

Dieci braccia protese verso il pallone. “Together” è il primo playground artistico della Sicilia: a realizzarlo l’artista Andrea Sposari in arte ‘Sposart’

“La mia arte è street art, ed è stata la prima vota che ho realizzato un progetto su pavimentazione e l’ho fato in questo campo di basket. Di solito lo faccio su pareti verticali. E’ anche la prima volta che viene fatto in Sicilia. Come approccio è stato insolito perché ho lavorato con i pennelli e i colori invece che le bombolette“. Si è espresso così Andrea Sposari, in arte Sposart, artista che ha dipinto su un campo da basket di San Filippo del Mela (Messina), il primo Playground artistico della Sicilia. Una forma d’arte che ricorda quella dei campi americani, ma che ha preso piede anche in diverse città d’Italia. Il progetto si chiama “Together” e “nel disegno – spiega l’autore all’Ansa – ho inserito elementi tipici del mio stile caratterizzato in particolare dalla rappresentazione dalle mani, simbolo del fare e direi anche l’essenza progetto, cioè più persone, enti e associazioni e cittadini per raggiungere un obiettivo“.

Il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, rivela i retroscena della realizzazione dell’opera: “l’amministrazione ogni anno finanzia dei progetti con i fondi della “democrazia partecipata” che prevede un preciso iter: un’ associazione o dei cittadini presentano delle loro idee, che vengono poi votate da noi finanziate. In questo caso la Pro Loco di San Filippo del Mela ha presentato dei progetti, i cittadini li hanno scelti, e noi abbiamo destinato i fondi per la realizzazione di due opere di street art di Andrea Sposari. La seconda sarà in un palazzo nella frazione di Archi con un disegno che riprodurrà campi con migliaia di gelsomini un tempo presenti e molto famosi nella frazione della Piana di Milazzo“.