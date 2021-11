A Reggio Calabria nuovo corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale”

11 Novembre 2021 12:26

Reggio Calabria: si arricchiscono le proposte formative nel settore culturale e dello spettacolo dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS”

Si arricchiscono le proposte formative nel settore culturale e dello spettacolo dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” che ormai da anni ha intrapreso un percorso virtuoso di rigenerazione culturale del territorio attraverso la formazione di nuove professionalità del settore e la formulazione di proposte artistiche innovative e alternative grazie al progetto “N.T.T. – New Theatre training” sostenuto per l’annualità 2021 dal bando di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dal 26 novembre sarà attivato, in collaborazione con la società cooperativa Cisme, il nuovo corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale” rivolto a giovani studenti, associazioni, enti e professionisti che vogliano acquisire le competenze necessarie alla creazione e gestione di un’impresa culturale e creativa (anche no profit) sviluppando innovative strategie di marketing per promuovere un’offerta culturale diversificata e appetibile per il territorio. Il corso si articolerà dal 26 novembre al 22 dicembre in 30 ore di lezione, fruibili sia in presenza che online e tenute da esperti e professionisti del settore. I temi principali trattati nel corso saranno: la comunicazione, il marketing aziendale, l’economia sociale e la fruizione del territorio, elementi di economia aziendale e management con particolari approfondimenti dedicati al marketing digitale e ai programmi di finanziamento per il settore culturale e alla riforma del terzo settore. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato il 75% del corso e superato il test di valutazione finale.

Proseguono anche le lezioni del corso “per organizzatore di eventi 2021” avviato nel mese di ottobre e che si completerà con le attività di tirocinio nel mese di dicembre nell’ambito delle attività di enti pubblici e privati e in particolare dei grandi eventi organizzati dalla Show Net di Ruggero Pegna. Si chiuderà a dicembre anche l’edizione 2021 del corso di teatro, che ha visto avvicendarsi in qualità di docenti attori e registi nazionali come Augusto Zucchi, Antonio Gargiulo, Diego Ruiz e Cinzia Alitto. Un corso di particolare qualità artistica e formativa che sta coinvolgendo nel mondo della recitazione 17 attori reggini e non solo. Nonostante il Covid, l’associazione è riuscita ad attuare nel 2021 una buona ripartenza della programmazione culturale con molteplici iniziative e progetti proposti alla città di Reggio Calabria e a tutto il territorio calabrese. Tante le attività e i progetti in cantiere anche per il nuovo anno.

Per iscriversi ai corsi e richiedere informazioni è necessario inviare un’e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultare la pagina facebook @calabria dietro le quinte..