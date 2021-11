Reggio Calabria, sabato 27 il Comitato Terapia Domiciliare Covid incontra la città: a piazza Duomo incontro pubblico con medici e pazienti

19 Novembre 2021 18:09

Il Comitato Terapia Domiciliare Covid incontrerà i cittadini di Reggio Calabria sabato 27 novembre

Un incontro aperto alla città. Nulla a che vedere con le proteste, con i No-vax, né tantomeno con le manifestazioni No Green Pass, ma un incontro pubblico, regolarmente autorizzato dalle autorità e nel rispetto di tutte le norme anti Covid, per illustrare ai cittadini l’importanza delle terapie domiciliari. Sabato 27 novembre, alle ore 17 a Piazza Duomo, il Comitato Terapia Domiciliare Covid incontra i cittadini di Reggio Calabria per parlare di terapie domiciliari. Il Comitato è composto da medici e professionisti sanitari – tra cui il medico reggino Nino Pignataro che StrettoWeb ha già intervistato qualche mese fa – che curano i cittadini a domicilio, contribuendo alla lotta alla pandemia e diminuendo la pressione ospedaliera. All’incontro, dal nome “La sanità territoriale e le terapie domiciliari precoci”, interverranno l’Avvocato Erich Grimaldi, fondatore del Comitato, oltreché medici, Professionisti Sanitari e pazienti guariti, che con le loro testimonianze spiegheranno come, nella stragrande maggioranza dei casi, il Covid si può curare a casa evitando il ricorso all’ospedalizzazione. Il gruppo ha già incontrato i cittadini in numerosi incontri pubblici in tutte le città d’Italia e soprattutto al Nord. Quello di sabato 27 novembre a Reggio è il primo evento in Calabria.