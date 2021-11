A Messina la presentazione del libro “Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti” di Francesco Borgonovo

6 Novembre 2021 18:20

Messina: oggi la presentazione del libro “Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti” (Lindau) di Francesco Borgonovo, Vicedirettore del quotidiano La Verità

Una platea numerosa ha attivamente partecipato oggi alla presentazione del libro “Conservare l’anima. Manuale per aspiranti patrioti” (Lindau) di Francesco Borgonovo, Vicedirettore del quotidiano La Verità, che ha conversato col pubblico su temi quali la Patria, la Famiglia, la Religione. La presentazione tenutasi stamani presso la sala Multimediale dell’Istituto Cristo Re è inserita nella Rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori” ideata e curata dal giornalista e portavoce parlamentare messinese Antonio Ivan Bellantoni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, la Camera di Commercio di Messina ed il Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” quale media partner. Alla Rassegna parteciperanno noti Giornalisti Vip, tra cui Carlo Verdelli, Editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Assante, Critico Musicale de La Repubblica, Angelo Polimeno Bottai, Vicedirettore TG1. La Rassegna proseguirà con la presentazione del libro “Next stop Rogoredo. Storia di chi è uscito dal bosco della droga” (Baldini Castoldi) di Micaela Palmieri, Conduttrice TG1, che si terrà sabato 13 novembre, ore 11:30, presso l’Istituto Cristo Re.