Reggina, grande soddisfazione: 6 ragazzi delle Giovanili convocati ai raduni della Nazionale

23 Novembre 2021 11:42

Grande soddisfazione per la Reggina: 6 ragazzi delle giovanili amaranto sono stati convocati per i raduni azzurri

Una nota, anzi 6, lietissime, per la Reggina, con la speranza che le selezioni giovanili possano cominciare a dare soddisfazioni a un settore rifondato dopo il fallimento ma che per anni ha rappresentato tanto per il club amaranto. La società ha infatti comunicato, tramite una nota ufficiale, la convocazione di 6 ragazzi delle giovanili per i raduni azzurri. “Reggina 1914 accoglie con soddisfazione – si legge – la convocazione di Antonio Palumbo, attaccante classe 05, nella Nazionale Under 17 di mister Bernardo Corradi. Il giovane calciatore parteciperà al Torneo dei Gironi, un triangolare in famiglia a cui prenderanno parte i 54 ragazzi convocati, dal 25 al 28 novembre presso il Villaggio Azzurro di Novarello. Altro importante riconoscimento è la chiamata per cinque ragazzi della nostra Under 15, i quali parteciperanno alla quarta e ultima selezione presso il CTS di Catanzaro domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 15. Si tratta di Ferdinando De Lorenzo (portiere), Alessandro Bauso (difensore), Domenico Tortoriello (difensore), Francesco Gatto (centrocampista), Aldo Cosentino (attaccante)”.