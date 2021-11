Serie C girone C, 4 punti di penalizzazione al Foggia: come cambia la classifica

11 Novembre 2021 19:12

4 punti di penalizzazione al Foggia di Zeman: come cambia la classifica del girone C di Serie C

Cambia la classifica del girone C di Serie C, ma non ha giocato nessuno. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha inflitto 4 punti di penalizzazione al Foggia, allenato da Zdenek Zeman, a seguito del deferimento del Procuratore Federale relativo alla violazione delle norme sulle partecipazioni societarie. La causa scatenante la sentenza riguarda infatti la cessione del pacchetto di maggioranza avvenuta questa estate. Ed è, per questo, anche arrivata l’inibizione per Maria Assunta Pintus (4 anni) e per Nicola Canonico (6 mesi). Di seguito la nuova graduatoria.

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C