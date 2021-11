4 Novembre, a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate [FOTO]

4 Novembre 2021 15:36

4 Novembre a Reggio Calabria, il programma si concluderà in serata con l’esecuzione di alcuni “Atti dimostrativi” da parte di personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, si è svolto a Reggio Calabria la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Nel corso della giornata, è possibile visitare le Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e di Gioia Tauro, le Compagnie Carabinieri di Roccella Jonica e Bianco, la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Le manifestazioni ufficiali hanno avuto inizio alle ore 8:00, con la cerimonia dell’Alzabandiera. Successivamente, presso il Monumento ai Caduti in corso Giacomo Matteotti, già Corso Vittorio Emanuele III, c’è stata la deposizione della Corona di alloro da parte del Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica. Nell’occasione, la Corona ha ricevuto la benedizione da parte dell’Arcivescovo. Il programma proseguirà, alle ore 17:00, con la cerimonia dell’Ammainabandiera, cui seguirà, dalle 17:30 in Piazza Italia, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa. Sono quindi previste la consegna agli insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, e di una Bandiera Italiana – simbolo di Unità nazionale – agli alunni della Scuola Elementare “Filippo Foti”. Il programma si concluderà con l’esecuzione di alcuni “Atti dimostrativi” da parte di personale delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Celebrazioni 4 Novembre, Falcomatà: “gratitudine alle forze armate per l’opera quotidiana a difesa dei diritti e della democrazia”

“E’ una cerimonia che appartiene a tutti i cittadini italiani e che si rinnova non solo nella tradizione ma anche rispetto ai suoi più profondi e autentici significati. Il 4 Novembre non è e non potrà mai essere soltanto una commemorazione fine a se stessa, ma semmai l’occasione per istituzioni e cittadini di ribadire i sentimenti di gratitudine nei confronti del servizio quotidiano e dell’opera costante che le forze armate fanno a difesa del nostro Paese e dei cittadini italiani, per mantenere l’ordine e la sicurezza e tutelare i diritti e la democrazia sui vari fronti del mondo che ancora richiedono tale fondamentale impegno“. E’ il commento del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a margine della ricorrenza della giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate che si è svolta, questa mattina, in Corso Giacomo Matteotti, al cospetto del Monumento ai Caduti alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. “Sul Milite Ignoto – ha poi aggiunto il primo cittadino – sta nascendo una nuova consapevolezza e non a caso come Anci abbiamo approvato nei giorni scorsi la delibera per conferire la cittadinanza onoraria al simbolo di tutti i caduti e dispersi in guerra italiani. Un gesto simbolico, a cui anche Reggio Calabria ha aderito con convinzione, ma denso di significati atteso che, nonostante siano passati cento anni, il ricordo e la memoria di chi ha combattuto per la Patria, sacrificando la propria vita, è ancora netto e nitido nella coscienza collettiva. Ed è bello ed emozionante – ha poi concluso il Sindaco Falcomatà – vedere qui oggi tanti bambini della scuola dell’infanzia partecipare a questa cerimonia. Una presenza che offre il segno concreto di una tradizione che continua, di anno in anno, a trasmettersi alle nuove generazioni”.