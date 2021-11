Automobilismo, 26° Slalom Città di Misilmeri: buoni risultati per la scuderia Ro Racing

8 Novembre 2021 17:03

26° Slalom Città di Misilmeri: i buoni risultati raggiunti dalla Ro Racing

I portacolori della scuderia RO racing, hanno colto buoni risultati al 26° Slalom Città di Misilmeri, svoltosi ieri 7 novembre e valido per la Coppa Acisport di quinta zona. Ancora buoni risultati per gli alfieri della scuderia RO racing impegnati ieri al 26° Slalom Città di Misilmeri, organizzato dalla Misilmeri Racing in collaborazione con il Team Palikè e valido per la Coppa Acisport di quinta zona.

Nella categoria Attività di base, Sergio Marfia, con una Autobianchi A112, ha colto la vittoria di classe. Nella classe N1400, Yuri Floriani, con la sua Peugeot 106, è salito sul secondo gradino del podio, con una vettura gemella Danilo Puleo, è giunto quarto, sempre nella stessa categoria, ma con una Peugeot 205 Rally, Salvatore Milioto ha concluso al quinto posto. Lorenzo Allegro, con una Citroen Saxo, ha completato il podio della classe N1600. In classe S7 del Gruppo Speciale, con la sua abituale Renault 5 Gt Turbo, Salvatore Nicotra ha fatto sua la piazza d’onore. Tonino Russo con la sua Fiat 500 è giunto terzo nella categoria delle bicilindriche. Ancora una ottima prestazione è stata quella fatta registrare da Antonino Di Matteo che, con la sua Formula Gloria C8 Suzuki della classe E2 SC 1600, non solo si è imposto nella sua classe, ma è anche giunto al quarto posto della classifica generale.

“I piloti della nostra scuderia hanno offerto anche questa domenica prestazioni di rilievo – ha detto il direttore sportivo Rosario Montalbano – solo un po’ di sfortuna non ha consentito al nostro Di Matteo di giungere al terzo posto della classifica generale. La prestazione corale dei ragazzi ci lusinga ugualmente”.