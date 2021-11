2000 studenti in piazza a Messina per protestare contro la scarsità di fondi destinati all’istruzione pubblica

19 Novembre 2021 16:47

Messina: gli studenti sono scesi a Piazza Municipio insieme alla Rete degli Studenti Medi

Oggi 19 Novembre 2000 studenti e studentesse sono scesi a Piazza Municipio insieme alla Rete degli Studenti Medi, all’Unione degli Universitari e ai rappresentanti delle scuole di Messina per protestare contro la scarsità di fondi destinati all’istruzione pubblica dal PNRR e dall’ultima legge di bilancio oltre che per denunciare la cattiva gestione da parte della città metropolitana e dalle istituzioni provinciali della Scuola in provincia di Messina. Dichiara il coordinatore provinciale della Rete degli studenti medi Francesco Gitto: “La situazione delle scuole messinesi è precaria da anni, e la pandemia ne ha aggravato le condizioni. Dal PNRR ci aspettavamo una maggiore attenzione verso le scuole, soprattutto del Meridione, che non c’è stata. A questo si aggiungono le grandissime mancanze della città metropolitana negli ultimi anni. È per questo che abbiamo deciso di scendere in piazza stamattina”.

Alla protesta ha partecipato anche l’Unione degli Universitari, la coordinatrice Alice Borgia dichiara: “Come per la scuola sono mancati investimenti anche sull’università, la legge di bilancio ci dà zero spazio, servirebbero 17 miliardi per investire in una Università gratuita e a misura di studenti. Ci mobilitiamo dall’inizio dell’anno per gridare che l’Italia non è un Paese per giovani“. Questo non è il Paese che vogliamo, questa non è la città che vogliamo: il futuro è nostro: ripartiamo da Zero!