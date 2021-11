19 Novembre 2021 13:09

La Calabria colpisce con il 10eLotto: vinti 30 mila euro a Reggio

La Calabria colpisce anche con il 10eLotto: nel concorso del 18 novembre, riporta Agipronews, in regione sono stati vinti 30 mila euro. La prima vincita è stata centrata a Reggio Calabria con un 9 da 20 mila euro mentre l’altra, ha permesso a un giocatore di festeggiare la vittoria di 10 mila grazie a un 5 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21 milioni di euro, per un totale di oltre 3,7 miliardi da inizio anno.