Coronavirus in Calabria, nuova ordinanza di Spirlì: disposte due “zone rosse”

20 Ottobre 2021 09:45

Coronavirus in Calabria, nuova ordinanza di Spirlì: disposta la “zona rossa” per Scandale e Savelli in provincia di Crotone

Istituite due nuove zone rosse in Calabria con un’ordinanza del Presidente della Regione n. 71 del 19 ottobre, avente ad oggetto: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni, relative al Comune di Scandale e al Comune di Savelli, nella provincia di Crotone“. Le maggiori restrizioni scatteranno dalle ore 22:00 del 20 ottobre 2021, per un periodo di 10 giorni e, pertanto, fino a tutto il 30 ottobre 2021.