Reggio Calabria, grande attesa a Cardeto per la XXI Sagra della Castagna: tutte le info [FOTO]

22 Ottobre 2021 13:20

Tutte le info della Sagra della Castagna a Cardeto, un evento – nel Comune di Reggio Calabria – arrivato alla sua XXI edizione

Grande attesa a Cardeto, Comune di Reggio Calabria, per un evento storico e presente ormai da molti anni nel territorio: la Sagra della Castagna. Il prossimo 31 ottobre, domenica, si terrà infatti la XXI edizione. Dalle ore 16, il paese si animerà con la consueta passeggiata gastronomica che accompagnerà gli abitanti dall’area parcheggio strada per Mosorrofa fino al centro di Cardeto, con tanto di giochi in piazza. L’evento è a cura di associazioni e suonatori locali e sarà disponibile una navetta gratuita, dalle ore 16 alle 23, per tutti coloro che vorranno essere presenti alla Sagra. Di seguito la locandina.