Voglio essere un mago! Chi è Giuseppe Capitolino? Il jolly di Cosenza amante dell’arte e degli sport ‘particolari’

4 Ottobre 2021 16:30

Giuseppe Capitolino, il giovane cosentino protagonista a “Voglio essere un mago!”: appassionato di magia fin da bambino, amante dell’arte e degli sport più particolari

Il mondo della magia unito a quello della tv, trucchi e spettacoli da lasciare a bocca aperta che si mischiano con i capisaldi del talent show. La Rai ci riprova con “Voglio essere un mago!”, nuovo teen talent che sulla scia de “Il Collegio” prova catturare l’attenzione dei più giovani. Protagonisti un gruppo di giovani apprendisti maghi di età compresa fra I 14 e I 18 anni, pronti ad affinare le loro abilità di magia per conquistare la bacchetta d’oro. Il tutto in un castello fiabesco e con atmosfere che strizzano l’occhio ad Harry Potter. A guidarli un ‘magister’ d’eccezione: il mago Raul Cremona.

Fra i protagonisti c’è anche un calabrese. Si chiama Giuseppe Capitolino, viene da Cleto un paesino in provincia di Cosenza, ha 15 anni e frequenta il liceo scientifico di Amantea. Giuseppe si definisce una persona molto sicura di sè, un ragazzo che crede in ciò che dice e poi fa seguire alle parole I fatti. È il ‘jolly’ del gruppo dei maghetti. Si è appassionato alla magia da piccolo grazie ai classici giochi in scatola e da lì non l’ha più abbandonata. Definisce la magia una forma d’arte e racconta di essere attratto da tutto ciò che è “creativo”. Alla magia affianca anche diverse particolari passioni sportive: dallo snowboard al surf, dallo skate all’equitazione e trova anche il tempo di allenarsi 7 volte a settimana praticando calisthenics.

“Vedermi su rai Due, essere in Tv, in prima serata, è stato un qualcosa di incredibile! Una grandissima emozione. Sono stato da subito invaso dai messaggi di amici, conoscenti, sconosciuti. Sommerso da affetto e notifiche. – ha raccontato Giuseppe attraverso i social – Un sogno che diventa realtà, tutto, in soli pochi minuti di messa in onda. I miei occhi non riuscivano a staccarsi dallo schermo, ero incantato. e poi, che figata vedere i miei compagni, i miei amici, la mia famiglia, a condividere le mie stesse emozioni. È stato qualcosa di indescrivibile, come se avessi scalato la vetta più alta del mondo, e come me tutti i miei amici che metaforicamente mi hanno ‘battuto il cinque’ come per dire ‘ce l’hai fatta Giuseppe, siamo fieri di te’. Vorrei ringraziare tutti singolarmente, vorrei abbracciarvi uno per uno. è anche grazie al vostro sostegno che continuerò a dare il meglio di me ogni giorno in più. Vi voglio bene”.