Il Lotto premia la Calabria: a Diamante vinti 24 mila euro

11 Ottobre 2021 12:31

La Calabria fa festa grazie al Lotto: fortunato vincitore porta a casa 24 mila euro

Il Lotto premia la Calabria: nel concorso del 9 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Diamante, in provincia di Cosenza, dove un giocatore ha centrato una vincita da 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,3 milioni di euro, per un totale di 882,9 milioni da inizio anno.