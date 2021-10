In bici con un coniglietto da Trento a Messina: il siciliano Vincenzo Zumbo verrà ricevuto oggi a Palazzo Zanca

8 Ottobre 2021 10:30

Il simbolo itinerante della Sicilia: Vincenzo Zumbo va da Trento a Messina in bici con un coniglietto per promuovere l’isola. Oggi verrà ricevuto a Palazzo Zanca

Oggi, venerdì 8, alle ore 11, gli Assessori Alessandra Calafiore ed Enzo Caruso accoglieranno nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca il giovane siciliano Vincenzo Zumbo, che sta attraversando l’Italia in sella ad una bicicletta e in compagnia di un simpatico coniglietto. Zumbo, nato e cresciuto a Castiglione di Sicilia e maestro di sci di professione, è partito in bicicletta lo scorso 15 settembre da Commezzadura (Trento), insieme al coniglietto Bongo, la sua mascotte durante questo lungo viaggio, e ha percorso numerosi paesaggi d’Italia fino a raggiungere oggi la Sicilia con tappa a Messina e arrivo sull’Etna. Di giorno ha pedalato, mentre la notte ha riposato in B&B, oppure in camping o in spiaggia, avendo con sé una tenda. L’obiettivo di Zumbo, diventato simbolo della rinascita, é la promozione del territorio, pedalando da Nord a Sud e portando in giro i colori della Sicilia.