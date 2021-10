1 Ottobre 2021 13:09

Il Parlamentare Europeo di Fratelli d’Italia si trova a Reggio Calabria, per sostenere la candidatura al Consiglio Regionale di Giovanna Cusumano

L’Onorevole Vincenzo Sofo si trova in questo momento a Reggio Calabria. Il Parlamentare Europeo di Fratelli d’Italia, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, sta girando per le strade del centro, sul Corso Garibaldi. E’ arrivato in riva allo Stretto per sostenere la candidatura al Consiglio Regionale di Giovanna Cusumano, che terrà un comizio elettorale questo pomeriggio, alle ore 16, nel prolungamento di Via Torrione.