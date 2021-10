Vincenzo Nibali vince Il Giro di Sicilia! Lo ‘Squalo’ azzanna Valverde in salita: a Mascali il capolavoro finale

1 Ottobre 2021 14:43

Vincenzo Nibali vince il Giro di Sicilia: il ciclista di Messina trionfa a Mascali dopo un grande assolo in salita, sua la classifica generale davanti a Valverde

Il 27 luglio 2019 è una data particolare per Vincenzo Nibali: da quella data, distante ormai 26 mesi, il ciclista di Messina è a secco di vittorie. O per meglio dire, era. Quest’oggi il digiuno si è interrotto proprio nella sua Sicilia e no, non è una coincidenza. Pronto per il ritorno in Astana dopo una parentesi ombrosa alla Trek-Segafredo, Nibali è deciso a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Le strade di casa, il tifo caldissimo dei siciliani e la voglia di riscatto hanno fatto la differenza. Ha atteso l’ultima tappa per dare l’assalto alla classifica generale. Nella frazione di ieri è spuntato in 10ª posizione in classifica, quasi nascosto, come uno squalo che punta la preda da lontano. Nella tappa odierna, i 180 km da Sant’Agata di Militello a Mascali, ha scelto il momento in cui colpire. Sulla salita di Sciarra di Scorciavacca (uno dei versanti dell’Etna), lo ‘Squalo’ ha fiutato l’odore del sangue: attacco netto, letale per Valverde (leader della generale) e il resto del gruppetto presente con lui in testa. Panico totale, nessuno ha retto il ritmo. Assolo solitario per Nibali che ha preso secondi su secondi fino al successo sul traguardo di Mascali. Successo di tappa e maglia rossa e gialla al collo, quando contava di più: Vincenzo Nibali ha vinto il Giro di Sicilia!

La classifica generale conclusiva del Giro di Sicilia