Villa San Giovanni, caos all’indomani delle elezioni regionali: si dimette il sindaco f.f. Richichi

10 Ottobre 2021 21:05

Villa San Giovanni, caos all’indomani delle elezioni regionali: si dimette Richichi, arriva il commissario

E’ caos politico a Villa San Giovanni dopo le elezioni regionali di domenica scorsa. Non è andata giù al sindaco f.f. Richichi, infatti, il mancato appoggio da parte della maggior parte dei componenti dell’amministrazione comunale: in un’analisi del voto il primo cittadino, ricordiamo candidata con la Lega, ha sottolineato come sia “emersa senza dubbio la fragilità di una squadra che si è mostrata poco coesa. Fragilità caratterizzata da una dispersione dei voti, dovuta da un lato alla candidatura di un assessore della mia giunta e dall’altro dallo schieramento, da parte dell’esecutivo e di alcuni consiglieri, verso uno e più candidati della coalizione di centro destra. Il rammarico è comunque vedere che si tende a dare maggiore consenso a candidati provenienti da altri comuni, scegliendo di non supportate fino in fondo chi si è speso per la città e per l’intera area dello Stretto da dieci anni. A me rimane da fare una profonda riflessione sul futuro della compagine amministrativa”. Riflessione che ha portato alle dimissioni da parte di Richichi. Adesso l’ente sarà commissariato nel giro di qualche giorno.