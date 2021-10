7 Ottobre 2021 19:10

Villa San Giovanni, Forza Italia chiede un confronto con Richichi e l’intera maggioranza allargato ai rappresentanti locali dei partiti per individuare insieme i progetti prioritari per migliorare la città

Forza Italia di Villa San Giovanni in seguito al risultato elettorale ottenuto in questa competizione regionale da tutto il centrodestra e dai candidati locali, il Sindaco f.f. Mariagrazia Richichi nella Lega e l’Assessore Massimo Morgante in Noi con l’Italia, chiede “un confronto con il Sindaco f.f. e tutta la maggioranza, allargato ai rappresentanti locali dei partiti per individuare insieme i progetti prioritari per migliorare la Città, da presentare al neo Presidente della Regione Calabria. Roberto Occhiuto, per la sua esperienza e la sua determinazione rappresenta una speranza per il territorio villese che lo ha fortemente votato. Un’occasione da non perdere, ma semmai da sfruttare nell’immediato cogliendo le importante opportunità politiche che ne possono derivare. L’amministrazione della Città deve in maniera compatta ed esigere che ci sia una attenzione particolare al territorio villese”.