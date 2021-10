Villa San Giovanni, Associazione Specialmente Preziosi: “interruzione del trasporto per i disabili”

10 Ottobre 2021 11:47

Villa San Giovanni: la nota del Presidente dell’Associazione Specialmente Preziosi di Villa San Giovanni, Maria Franco

“Non riesco a credere che ancor oggi, dopo tutte le affermazioni di attenzione e cura rivolte dall’amministrazione comunale verso le persone con disabilità, il servizio di trasporto versi i centri riabilitativi venga interrotto senza che alcuna spiegazione venga data alle famiglie”. Lo afferma in una la Presidente dell’Associazione Specialmente Preziosi di Villa San Giovanni, Maria Franco.

“Alla mia lettera di richiesta di chiarimenti datata 1/10 /2021 è seguito un assordante ed eloquente silenzio. Ricordo a me ed a chi legge che tale interruzione si configura come interruzione di pubblico servizio. Anche se ad usufruire del trasporto fosse un solo ragazzo, anche se si trattasse di solo un’ora di terapia riabilitativa settimanale (ma così non è) ciò che emerge è la totale noncuranza verso i cittadini, proprio quelli che più di altri necessitano si attenzione. Non riesco a credere, eppure le cose stanno così. Per i ragazzi con disabilità né Assistenti scolastici né trasporto verso i Centri riabilitativi. Bellissime le leggi che riconoscono diritti e la stesura di un Progetto di vita individuale per le persone con disabilità …peccato che nei fatti tutto diventi carta straccia”.