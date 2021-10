Reggina, a Vicenza è festa grande: Taibi e De Lillo sotto il settore ospiti a salutare e ringraziare i mille tifosi amaranto [FOTO]

16 Ottobre 2021 16:59

Reggina: il DS Taibi e il General Manager De Lillo, dopo la squadra, sono accorsi sotto il settore ospiti a salutare e ringraziare i tifosi amaranto accorsi in massa al Menti

C’è chi ha fatto più di mille chilometri e chi è venuto da ogni parte d’Italia. Ma, alla fine, ne è valsa la pena. E’ festa grande, a Vicenza, per la Reggina e per i reggini, soprattutto quelli accorsi in Veneto, quasi mille. Cionek e compagni sbancano il Menti con un gol di Galabinov grazie anche alla spinta dei sostenitori amaranto presenti nel settore ospiti e in grado di polverizzare i biglietti disponibili in pochissime ore. E, per loro, anche i saluti e i ringraziamenti sono dovuti. Al termine del match, dopo la sofferenza finale, il DS Taibi e il General Manager De Lillo si sono presentati sotto la Curva dei tifosi amaranto per salutarli e ringraziali, come si può vedere nelle foto a corredo dell’articolo. Anche la squadra, come di consueto, ha “abbracciato” virtualmente i tifosi a fine gara.