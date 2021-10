Vicenza-Reggina, anche gli Ultras biancorossi fanno dietrofront: “domani si torna allo stadio, carica Curva Sud”

15 Ottobre 2021 17:03

Anche gli Ultras del Vicenza si adeguano e fanno dietrofront: dal match di domani contro la Reggina la Curva Sud torna allo stadio

In tantissime, la maggioranza, avevano iniziato la stagione “a singhiozzo”. Le principali tifoserie organizzate di calcio in Italia erano contrarie alle restrizioni imposte dal Governo per l’ingresso negli stadi, permesso da quest’anno in maniera parziale e con tutta una serie di regole da rispettare. Ma ora, dopo qualche settimana, diverse organizzazioni Ultras stanno facendo retromarcia tornando a riempire in massa gli impianti. Anche i tifosi della Reggina hanno fatto dietrofront, dalla gara contro la Spal in poi.

Quelli del Vicenza, invece, erano rimasti fermi nelle proprie posizioni. Ma adesso, proprio da domani, dal match del Menti contro gli amaranto, anche gli Ultras del club veneto torneranno allo stadio: “domani si torna allo stadio! Carica CURVA SUD!!!”, si legge nella pagina Facebook della Curva Sud Vicenza. Possibile impennata dei biglietti, dunque, ma a Vicenza si troveranno di fronte un bell’osso duro: da Reggio Calabria (e da tutta l’Italia “amaranto”) ne arriveranno quasi mille!