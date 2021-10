Vicenza-Reggina, i convocati di Aglietti: out in tre

15 Ottobre 2021 18:18

I convocati del tecnico della Reggina Alfredo Aglietti per il match di domani in casa del Vicenza: qualcuno recupera, qualcun altro si ferma

Uno recupera, dopo un po’ di settimane, uno si è aggregato direttamente a Vicenza, altri due sono tornati dalle Nazionali, uno è a mezzo servizio ma c’è e un altro si ferma dopo che aveva trovato titolarità e continuità, per non dimenticare il portiere squalificato. Questo il resoconto dei convocati di mister Aglietti per il match della Reggina domani a Vicenza. Come si legge sul sito ufficiale, il tecnico di Valdarno ha comunicato la lista dei giocatori abili e arruolabili per la gara del Menti: assente per squalifica Micai, non c’è Regini, che si è fermato per un problema e si è aggiunto al lungodegente Adjapong, mentre c’è Menez e insieme a lui Rivas – che dall’Honduras ha raggiunto direttamente il Veneto – Turati, Cortinovis e anche Denis, che in settimana ha lavorato a sprazzi ed è disponibile a mezzo servizio, come comunicato da Aglietti in conferenza stampa. Di seguito l’elenco ufficiale:

Portieri: Aglietti, Lofaro, Turati.

Difensori: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.