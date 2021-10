Venezia: i banchi a rotelle finiscono in discarica, l’ex Ministro Azzolina risponde alle critiche

29 Ottobre 2021 15:39

Furono acquistati dal Governo Conte per combattere la pandemia del Covid nelle scuole, ma si sono rivelati l’ennesimo spreco milionario di denaro pubblico. Hanno fatto una brutta fine i banchi a rotelle tanto sostenuti dall’ex Ministro Lucia Azzolina e, come testimoniano le immagini pubblicate da Repubblica, anche a Venezia è iniziato il trasporto in discarica. A decidere di disfarsi dei banchi è stato un liceo del centro storico lagunare, il “Benedetti-Tommaseo”, che li aveva acquistati un anno fa, al tempo dell’appalto Consip. Nei giorni scorsi, vista l’impossibilità di utilizzarli, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti che ieri ha effettuato il trasporto per lo smaltimento. Chiamata in causa dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, Lucia Azzolina ha risposto molto irritata: “chieda alle scuole chi ha voluto e ha chiesto i banchi”, riferendosi agli istituti scolastici che avrebbero preteso i tavoli con le rotelle.