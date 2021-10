Vela: Soldini fa rotta su Malta, sabato la Middle Sea Race

18 Ottobre 2021 13:32

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono in viaggio verso Malta, da dove prenderaÌ? il via la 42a edizione della Rolex Middle Sea Race sabato 23 ottobre. Lo comunica lo staff del navigatore. La regata organizzata dal Royal Ocean Racing Club si svolge lungo un percorso di 606 miglia: si naviga intorno alla Sicilia, passando a nord di Stromboli, a ovest di Favignana e Pantelleria e a sud di Lampedusa, prima di ritornare al traguardo alla Valletta.

Per questa edizione della regata, le imbarcazioni iscritte sono 121, di cui 23 italiane. Nella classe dei multiscafi, Maserati Multi 70 gareggeraÌ? con 15 concorrenti, tra cui i Mod 70 Argo (Usa) di Jason Carroll e Mana (Ita) di Riccardo Pavoncelli e il maxi-trimarano di 80 piedi Ultim’Emotion 2 di Antoine Rabaste. Soldini e il suo Team veleggeranno in assetto Mod classico: “siamo d’accordo con l’equipaggio di Argo -dice Soldini- che navigheremo entrambi senza appendici volanti: le probabilitaÌ? di trovare poco vento sono alte, e i foil volanti creano piuÌ? attrito e ci rallentano”.