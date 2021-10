Varese: Peluffo (Pd), ‘città affrancata dalla Lega, ora Lombardia’

18 Ottobre 2021 18:31

Milano, 18 ott. (Adnkronos) – “Con un risultato straordinario, addirittura al di sopra di tutti i pronostici della vigilia, Davide Galimberti rivince Varese, la città che da oggi si è davvero affrancata dalla Lega e dalle sue politiche. Nonostante i mille comizi di Salvini e Fontana, i varesini hanno premiato la continuità, hanno scelto nuovamente la buona politica di Galimberti”. Lo dice Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardo.

“La sconfitta di Varese per la Lega e la destra è un chiaro campanello d’allarme per la coalizione che governa da troppo tempo la Regione. Il vento è cambiato, evidentemente. Non esistono più roccaforti, non esistono più scrigni di voti. La pandemia ha lasciato il segno”, continua.

“Siamo consapevoli che non esistono formule e che da soli non si vince in Lombardia. Proprio per questo abbiamo bisogno di allargare il perimetro del centrosinistra al confronto con il M5S, al civismo e a tutti quelli che ormai non si riconoscono più in una destra sovranista e non europeista. Vogliamo costruire un progetto che tenga insieme più esperienze”, conclude.