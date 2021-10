Danneggia monopattini in strada, vandalo evita il carcere perchè il poliziotto che l’ha fermato era senza green pass

22 Ottobre 2021 15:17

Il poliziotto non ha potuto procedere con l’arresto del vandalo perchè essendo senza green pass non è potuto entrare in Questura a compilare gli atti

Un vandalo è stato sorpreso mentre danneggiava monopattini in via Pietro Cossa, alla periferia di Torino. L’uomo è stato fermato da un poliziotto libero dal servizio che è stato anche aggredito con calci e pugni. L’agente dopo aver fermato il vandalo, avrebbe dovuto compilare gli atti per procedere all’arresto ma non potendo entrare in Questura per sbrigarli, perché privo di Green Pass, ha dovuto lasciare andare il ladro rimediando per lo stesso solo una denuncia a piede libero.