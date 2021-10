28 Ottobre 2021 09:24

Vaccini, Sileri: “la scienza ci darà se servirà un richiamo ogni anno, ci sarà una priorità per coloro che hanno fatto il vaccino J&J, a breve saranno date tutte le indicazioni”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla terza dose. “Sono già un milione le terze dosi somministrate, invito gli over 60 a farsi questa terza dose oltre i 6 mesi dalla seconda –ha affermato Sileri-. Gli italiani vogliono uscire da questa brutta esperienza che abbiamo vissuto, quindi non credo che ci saranno resistenze nella popolazione a farsi la terza dose, che ci dà la possibilità di proteggerci ancora di più dal virus. Poi se ogni anno o ogni due anni dovremo fare un richiamo ce lo dirà la scienza. Questo virus ormai è entrato di diritto nei libri di medicina purtroppo, esiste, magari diventerà più debole, meno aggressivo, questo non lo sappiamo, però abbiamo un’arma per difenderci che è il vaccino”.

Sui tempi per il richiamo per tutta la popolazione. “Ci sarà una priorità per coloro che hanno fatto il vaccino J&J e che dovranno fare la seconda dose. Per quanto riguarda la terza dose al resto della popolazione, ovviamente la priorità sarà legata alla data di somministrazione della seconda dose. Per questo non deve esserci la corsa a controllare gli anticorpi per sapere se serve la terza dose. La scienza già ha identificato chi per primo deve fare la terza dose, adesso aspettiamo che si esprima sugli altri. Per quanto riguarda J&J, le indicazioni saranno date a breve in maniera chiara ed esaustiva”.

Sulla scuola. “Le cose finora sono andate molto molto bene e dobbiamo ringraziare il green pass. La scuola si divide in due fasce d’età sopra i 12 e sotto i 12, questi ultimi non possono vaccinarsi. Se un bambino che non può vaccinarsi prende il virus, a scuola trova tutti i docenti vaccinati, a casa verosimilmente i suoi parenti sono tutti vaccinati e non si verificano casi gravi, ecco l’importanza della vaccinazione. La scuola è stata un ottimo banco di prova e siamo stati salvati dal green pass, perché anche se un bambino prende il virus e a casa ha genitori non vaccinati, questi genitori per lavorare devono effettuare il tampone e questo gli permette di scoprire di essere positivi facendo emergere subito quel sommerso che altrimenti avremmo scoperto più tardi. Abbiamo pochi positivi in un mare di tanti vaccinati, la situazione solo così può essere controllata bene”.