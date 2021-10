Vaccini: da domani a Palermo via alla terza dose per il personale sanitario

7 Ottobre 2021 15:39

Terze dosi di vaccino anti-Covid al personale impegnato nell’emergenza sanitaria: la Fiera del Mediterraneo di Palermo inaugura l’avvio delle somministrazioni

Venerdì 8 ottobre, alle 16, all’hub di Palermo un gruppo di operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia, molti dei quali in servizio proprio alla Fiera del Mediterraneo, riceverà la terza dose (chiamata ‘booster’) di vaccino anti-Covid, ovvero l’iniezione di richiamo praticata almeno sei mesi dopo l’ultima inoculazione a completamento del ciclo vaccinale. “Questa nuova fase della campagna vaccinale permetterà di assicurare una più duratura protezione dal coronavirus ai sanitari più esposti nella lotta alla pandemia, molti dei quali hanno pagato con la vita il proprio impegno in corsia – dice Renato Costa, commissario Covid della Città metropolitana di Palermo – . Medici, infermieri e personale sanitario in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sono stati preziosi in questi mesi e continueranno a essere determinanti nel salvare vite. Proteggersi, per chi vive da sanitario da lotta al virus, è un dovere nei confronti di se stessi e della collettività”.