30 Ottobre 2021 09:50

Il Sindaco di Diamante esprime solidarietà per i momenti di difficoltà che si stanno vivendo in Sicilia

Sono ore difficili per i cittadini siciliani, in particolar modo per quelli di Augusta e Siracusa. Le due città infatti stanno pagando maggiormente le criticità provocate dal ciclone mediterraneo Apollo. “Le immagini dei danni provocati dall’uragano Apollo non possono lasciare indifferenti, voglio esprimere la mia solidarietà e quella di tutta la comunità di Diamante ai cittadini di Siracusa. Vi siamo vicini!”. Così il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno.